CorSera - Milan, occhi su Berardi ma i rossoneri non vogliono pagare i 30 milioni che chiede il Sassuolo

Per rinforzare la sua fascia destra d'attacco, il Milan ha messo gli occhi su Domenica Berardi, il quale viene considerato dai dirigenti di via Aldo Rossi pronto anche per palcoscenici prestigiosi. I rossoneri però non hanno nessuna intenzione di soddisfare la richiesta del Sassuolo che chiede 30 milioni di euro. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.