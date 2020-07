CorSera - Milan, per Gazidis non sarà semplice cacciare Pioli

"Dobbiamo spingere fino al 2 agosto, il futuro non mi interessa". Stefano Pioli ha ribadito nuovamente il suo pensiero. Il tecnico emiliano ha un solo obiettivo: chiudere bene, a testa alta, la sua esperienza in rossonero. Il Milan ripartirà da Rangnick, ormai è deciso. Ma per Gazidis - osserva il Corriere della Sera - non sarà semplice cacciare un allenatore che sta facendo così bene. Pioli, infatti, ha svolto un lavoro eccezionale: durante il lockdown ha stretto a sé la squadra, lasciando fuori tutto il resto. E il gruppo l’ha seguito.