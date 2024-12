CorSera - Milan, Pulisic preoccupa: si teme una lesione, domani i controlli

C'è preoccupazione in casa rossonera per l'infortunio subito venerdì a Bergamo da Christian Pulisic nel match del Milan contro l'Atalanta. L'attaccante americano è uscito dal campo al 38' del primo tempo per un dolore al polpaccio: secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, domani il giocatore si sottoporrò ad alcuni controlli, ma si teme una lesione. Di sicuro salterà la sfida di mercoledì in Champions League contro la Stella Rossa e probabilmente anche il Genoa domenica in campionato.