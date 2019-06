CorSera - Milan, senza Gigio l'idea sarebbe quella di promuovere Reina e far crescere Plizzari

Il PSG ha messo sul piatto anche il cartellino di Alphonse Areola, ma, per lasciar partire Gianluigi Donnarumma, il Milan vorrebbe solo soldi. Questo perchè l'idea del club milanista sarebbe quella di promuovere Reina come titolare e far crescere Plizzari alle sue spalle. Difficile però che il portiere francese non rientri nell'operazione che potrebbe portare Gigio a Parigi.