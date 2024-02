CorSera: "Motivazioni da Milan: sorpasso e i soldi della Supercoppa"

"Motivazioni da Milan: sorpasso e i soldi della Supercoppa": titola così questa mattina il Corriere della Sera sulla squadra rossonera che stasera sarà impegnata in casa del Monza. Con un successo, il Diavolo supererebbe in classifica la Juventus e salirebbe al secondo posto. Arrivare a fine campionato tra le prime due permetterebbe al club di via Aldo Rossi di partecipare alla Supercoppa in Arabia Saudita nella prossima stagione, competizione che porterebbe anche qualche milione nelle casse rossonere.

Per la sfida di stasera sul campo del Monza, Stefano Pioli farà un po' di turnover rispetto alle ultime partite: turno di riposo, per esempio, per Kjaer (al suo posto dentro Kjaer), Giroud (gioca Jovic) e Pulisic (a destra spazio a Okafor). Novità anche in mezzo al campo dove giocheranno titolari Adli e Bennacer.