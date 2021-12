CorSera - Plusvalenze: Inter nel mirino della Procura di Milano. Accertamenti anche sul Milan, ma nessuna irregolarità

Secondo quanto riferisce la versione del Corriere della Sera (edizione Milano), l'Inter è finita nel mirino della Procura di Milano per le plusvalenze realizzate nella compravendita di calciatori in un’inchiesta che ipotizza il reato di falso in bilancio contro ignoti, cioè senza indagati. Ci sono già state delle prequisizioni nella sede nerazzurra: ci sono sospetti sui contrati di una decina di giocatori (non di primissimo livello), nel mirino i bilanci 2017-2018 e 2018-2019. Sono stati fatti degli accertamenti anche sul Milan, ma fin da subito non sono emerse irregolarità.