CorSera - Quanto vale oggi Gigio? 60 mln, con la Champions 100. Ma per il Milan è incedibile

L'edizione odierna del Corriere della Sera si chiede questa mattina quanto vale Gigio Donnarumma: per il Milan è assolutamente incedibile, ma se fosse sul mercato il suo valore si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. Se però il giovane portiere milanista dovesse giocare in futuro la Champions League e mettersi in mostra nella più importante competizione europea per club allora la sua valutazione potrebbe aumentare fino ad arrivare a 100 milioni.