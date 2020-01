Tre gol in cinque giorni per firmare una rinascita potente. È un momento magico per Ante Rebic, autentico uomo della provvidenza per il Milan. Già protagonista con una doppietta all’Udinese, il croato - scrive il Corriere della Sera - castiga anche il Brescia 13 minuti dopo essere entrato e regala ai rossoneri tre punti insperati.