CorSera - Rebus Uefa-Milan, la Roma posticipa il ritiro

In attesa della sentenza Uefa riguardo alla partecipazione alle coppe europee del Milan, la Roma ha deciso di rinunciare al ritiro in montagna (in programma dal 29 giugno al 7 luglio) e posticipare di una decina di giorni l’inizio della stagione. Se in questo tempo - scrive il Corriere della Sera - la Uefa non avrà dato il suo verdetto, la Roma si radunerà intorno al 5 luglio, venti giorni prima del preliminare di Europa League. Se, invece, dovesse arrivare una squalifica per il Milan, i giallorossi andrebbero direttamente ai gironi e il raduno potrebbe slittare ancora di qualche giorno.