La "partita" è tra Ibrahimovic e il Milan è apertissima. L’esito dipenderà molto anche dalla scelta dell’allenatore. Come riporta il Corriere della Sera, in caso di una conferma di Pioli - le cui quotazioni sono in rialzo - le possibilità di un Ibra-bis aumenterebbero. Scenario diverso se arrivasse Rangnick.