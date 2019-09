CorSera - Serie A Femminile, Inter-Milan a San Siro? C'è il problema del prato, i due club valutano

Nelle ultime ore, si è sparsa la voce della possibilità che il derby femminile tra Inter e Milan del prossimo 12 ottobre si possa giocare a San Siro, sfruttando lo stop della Serie A maschile per gli impegni della nazionale. C'è però un ostacolo: come spiega il Corriere della Sera, infatti, proprio in quei giorni sono programmati delicati lavori di manutenzione del campo del Meazza. I due club stanno valutando la situazione per capire se è possibile modificare il calendario degli interventi sul prato.