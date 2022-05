CorSera sulle feste di Milan e Inter: "Tra maxischermo e tour d'onore lunedì"

MilanNews.it

Lo scudetto deve essere ancora assegnato ma già si preparano le feste. Non si sa ancora se saranno i tifosi del Milan o quelli dell'Inter a riempire le strade del capoluogo lombardo: l'unica certezza è che qualcuno domenica festeggerà. E anche lunedì. Sì perchè all'indomani delle partite scudetto la squadra vincitrice sarà accolta alle 17 a Palazzo Marino dal Sindaco Sala, per poi girare la città con il classico pullman scoperto. Per la sera prima invece, se dovesse vincere l'Inter la festa proseguirà a San Siro; se dovesse vincere il Milan, dipenderà da quando torneranno i giocatori da Reggio e se il comune deciderà di mettere un maxischermo in zona sede rossonera.