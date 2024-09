CorSera - Theo, l'entourage chiede un rinnovo da 8 milioni

L'inzio della stagione di Theo Hernandez è stato tutt'altro che indimenticabile. Da un punto di vista sportivo e atletico gli va dato atto che è stato uno degli ultimi a tornare dopo una stagione lunghissima terminata con tutte le gare giocate da titolare agli Europei fino alla sconfitta in semifinale. Eppure nonostante la forma non sia delle migliori, il francese non è apparso lo stesso anche sotto altri punti di vista e (un po' come tutta la squadra) ha giocato al di sotto delle sue aspettative. Su tre partite ha collezionato due panchine e questo non lo ha aiutato dal punto di vista del morale.

Sarà importante dopo la sosta recuperarlo a 360 gradi non solo per l'apporto che può dare in campo e nello spogliatoio (che rimane la cosa più importante) ma anche per non complicare le trattative per il rinnovo che necessariamente prossimamente dovranno ricominciare tra il club e il suo entourage dopo essere state lasciate in standby durante il mercato. Un prolungamento che si preannuncia complicato, dal momento che la richiesta iniziale di Theo e di chi lo assiste è di 8 milioni di euro. Il Milan dovrà lavorare con pazienza per trattenere il suo gioiello. Lo riporta oggi il Corriere della Sera.