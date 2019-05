CorSera - Uefa-Milan, ecco il percorso che accontenta tutti

L’Europa League potrebbe essere “sacrificata” con meno sofferenza - rispetto alla Champions - sull’altare del Fair Play Finanziario, in cambio di un anno di tempo in più per mettersi in regola con i bilanci. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che pone l’accento sulle questioni che riguardano il club rossonero. Non è interesse di nessuno - si legge -proseguire una battaglia nei tribunali, tanto meno al Tas, dove in linea di principio il club rossonero potrebbe ricorrere anche per la seconda volta. Una sorta di settlement, di patteggiamento se si preferisce, che chiuda la questione può convenire a tutti. Non mancano certo i percorsi giuridici che possano portare a una soluzione condivisa da Milan e Uefa.