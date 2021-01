CorSera: "Zlatan e Romelu, squalifiche soft. Ma la Procura valuta un’inchiesta"

"Zlatan e Romelu, squalifiche soft. Ma la Procura valuta un’inchiesta": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito alle possibili decisioni del Giudice Sportive, attese per domani, dopo la lite tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia. Nel referto di Valeri non ci dovrebbe essere nulla di clamoroso, quindi si va verso un giornata di squalifica per entrambi (lo svedese per il rosso, il belga perchè è stato ammonito ed era diffidato). Ma attenzione a quello che ferà poi la Procura federale che potrebbe aprire un'inchiesta sulla base dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva che punisce i comportamenti discriminatori.