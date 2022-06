CorSport - Caso Botman: differenza di vedute tra Maldini e Gazidis

MilanNews.it

Sven Botman sembra essere un po' più lontano dal Milan e non solo per la corte del Newcastle che mette sul piatto un'offerta più ricca del club rossonero. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, all'interno della società rossonera ci sarebbe una differenza di vedute sul profilo del difensore olandese tra Gazidis e Maldini. Infatti il direttore dell'area tecnica sperava di aver maggiore libertà e autonomia sul mercato, soprattutto dopo la conquista dello Scudetto e con la nuova proprietà, ma - almeno fino al closing - Gazidis rimarrà in carica e sembra aver ancora voce in capitolo sulle scelte tecniche. Nel caso di Botman, non si ritiene necessario arrivare a spendere cifre vicine ai 30 milioni in un reparto in cui il Milan ha già giocatori come Tomori, Kalulu e Kjaer. Sarebbe preferibile infatti andare a cercare un profilo più giovane e meno costoso e investire le risorse in altri ruoli.