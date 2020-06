CorSport esalta Gigio: “Tornato più carico di prima. Para il rigore a Ronaldo”

E’ tornato più carico di prima Gigio Donnarumma. Contro la Juventus il portiere rossonero ha dimostrato di essere ancora il migliore del gruppo di Stefano Pioli, la vera certezza della squadra. Prima del lockdown aveva saltato il secondo tempo contro la Fiorentina e la gara in casa con il Genoa per infortunio, ma nei tre mesi di stop ha lavorato duramente per migliorare e farsi trovare in splendida forma alla ripresa. In Coppa Italia Donnarumma è stato il protagonista del match con interventi prodigiosi, infatti nei 90 minuti ha tenuto la propria porta imbattuta compiendo 7 parate di cui 4 dentro l'area, oltre ad aver parato un rigore - riporta il Corriere dello Sport -. Il gesto tecnico del portiere rossonero è stato determinante per tenere il risultato inchiodato sullo 0-0 in un momento della gara in cui la Juve stava spingendo in modo forsennato sull’acceleratore. Gigio con il suo intervento impercettibile ma miracoloso, ha evitato che la sua squadra crollasse dopo appena un quarto d’ora di gioco. Ancora una volta i rossoneri si sono aggrappati alle prodezze del suo giocatore più importante per rimanere vivi in partita.