CorSport - Esperti o giovanissimi: il Milan non ha mezze misure per l'attacco

Dopo Ibrahimovic e Giroud, ci sarà Lazetic a riempire l’attacco rossonero. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è come se il Milan non avesse mezze misure, in termini, per il pacchetto avanzato. Gente di comprovata esperienza (un anno fa, sulla stessa falsariga, si puntava su Mandzukic) oppure giovanissimi tipo Pellegri e, adesso, Lazetic. Sembra essere questa, appunto, la strategia dei rossoneri per il reparto offensivo.