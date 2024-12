CorSport - Esterno destro alto: da non escludere l’opzione Jimenez

Paulo Fonseca non ha ancora deciso chi scenderà in campo domani nella delicata trasferta di Verona, ma una cosa è certa: l'allenatore portoghese schiererà la formazione migliore per battere quella di Zanetti, reduce dall'importante vittoria di Parma, e dare una parvenza di ripresa.

Tanti dubbi assalgono il lusitano, con Alejandro Jimenez "protagonista" in ognuno di questi. Il difensore spagnolo del Milan Futuro, infatti, si starebbe contendendo una maglia da titolare con Theo Hernandez, ma non solo. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, non è da escludere un suo utilizzo sulla fascia opposta, quella di destra, ma al posto di Samuel Chukwueze, poco brillante nell'ultima uscita di campionato contro il Genoa.