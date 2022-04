CorSport - Futuro Romagnoli: trattativa in stallo con la Lazio, serve un rilancio dei biancocelesti

MilanNews.it

Sembrava certo lo sbarco alla Lazio di Alessio Romagnoli e invece negli ultimi giorni la pista si sta raffrendando. Come riporta la versione online del Corriere dello Sport, infatti, la trattativa è in stallo in quanto non c'è accordo sull'ingaggio: il club di Lotito arriva fino a 2,2 milioni di euro a stagione, mentre il giocatore ne chiede 3,3 più bonus. Resta dunque incerto il futuro del difensore italiano che è in scadenza di contratto con il Milan.