CorSport: "Ibra lavora e non rischia. Torna contro il Sassuolo"

"Ibra lavora e non rischia. Torna contro il Sassuolo": questo il titolo odierno del Corriere dello Sport in merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che sarà assente anche questa sera contro il Genoa in quanto non si vogliono rischiare eventuali ricadute, prosegue il suo lavoro di recupero a Milanello e punta a tornare a disposizione di Pioli per il match di domenica in casa del Sassuolo.