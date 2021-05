CorSport - Il Milan formato trasferta per l'impresa a Bergamo: fuori casa è un'altra squadra 

Il Milan ha dilapidato tutto il vantaggio in classifica con un girone di ritorno da sesto posto, ma soprattutto con una media punti molto bassa nelle partite casalinghe. Il cammino Champions è stato compromesso con le sconfitte e i pareggi ottenuti a San Siro, e infatti i rossoneri nel girone di ritorno hanno vinto solamente tre volte tra le mura amiche, ovvero contro Crotone, Genoa e Benevento. Il Milan ha guadagnato solo 30 punti in casa in questa Serie A, un vero e proprio record negativo per i rossoneri in gare interne considerando i campionati a 20 squadre. E qui ci sono anche i demeriti del tecnico che non ha saputo presentare un’alternativa valida contro formazioni difensiviste che a San Siro hanno chiuso gli spazi e giocato nella propria metà campo. I rossoneri però in trasferta sono la prima squadra del campionato per rendimento, hanno conquistato 46 punti e hanno regalato serate di gloria ai loro tifosi espugnando lo stadio di Napoli, Torino, Roma e Firenze, tutte tappe che il Milan non ha fallito in trasferta. Ed è su questo trend - scrive il Corriere dello Sport - che si aggrapperà il mondo milanista per affrontare l’ultimo grosso ostacolo della stagione.