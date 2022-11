CorSport - Infortunio per Messias, ci sarà Brahim sulla destra. Krunic "trequartista"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Contro la Fiorentina mister Pioli dovrà fare a meno dell’ennesima defezione di questa stagione: Messias non sarà disponibile per l'ultima dell'anno. Il vuoto lasciato dal brasiliano dovrebbe occuparlo Brahim Diaz, con Krunic in posizione di finto trequartista dietro a Olivier Giroud. A sinistra invece ci sarà Rafa Leao, che arriva da un periodo non positivo. A scriverlo è il Corriere dello Sport.