CorSport: "Inter-Milan, le due vie del centrocampo"

"Inter-Milan, le due vie del centrocampo". Questo il titolo alle pagine 4 e 5 che il Corriere dello Sport dedica al mercato in entrata, tra sogni e obiettivi, delle milanesi: "Acquisti e obiettivi differenti: da una parte esperienza e abitudine a vincere (in particolare due uomini con cui il tecnico ha conquistato titoli), dall'altra gioventù e freschezza. Conte & friend: Vidal in arrivo, Kanté proibitivo. Il cileno (più vicino) era il kotore della Juve. Il francese un pilastro del suo Chelsea: ma costa troppo. Con Bakayoko e Tonali, Pioli si allunga la vita".