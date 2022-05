CorSport - Investcorp in difficoltà, il nodo della trattativa è la struttura finanziaria

MilanNews.it

Come riporta oggi il Corriere dello Sport in edicola, Elliott non sarebbe smanioso di vendere il Milan: ascolta sì le proposte ma non è una sua priorità. Anche perché Investcorp, principale concorrente nella corsa agli uffici di via Aldo Rossi, starebbe incontrando delle difficoltà nel approntare una struttura finanziaria che possa convincere l'attuale proprietà rossonera. Il problema è trovare soci di minoranza ma soprattutto dei prestiti-ponte non indifferenti che andrebbero ad appesantire la struttura stessa.