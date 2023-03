CorSport - L'esplosione di Thiaw: un'altra scommessa vinta da Pioli, Maldini e Massara

MilanNews.it

Malick Thiaw è sicuramente la grande sorpresa in questa prima parte di 2023: dopo i primi mesi in cui non ha visto quasi mai il campo, ora il tedesco è diventato un titolare del Milan di Stefano Pioli. Come riferisce il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero lo ha gestito e inserito con i tempi giusti, un po' come aveva fatto l'anno scorso anche con Pierre Kalulu. Una scelta concordata e programmata in estate insieme alla dirigenza e all’agente del giocatore. Maldini e Massara hanno pescato bene anche stavolta e hanno vinto l'ennesima scommessa.