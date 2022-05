CorSport: "Leao cerca l'altro sprint da scudetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel 2020 Rafa Leao segnoò il gol più veloce della storia della Serie A, ma ora è a caccia di un gol ancora più importante: quello dello scudetto. Come sottolinea il Corriere dello Sport, quindi, Stefano Pioli non cambierà l'undici: a Reggio Emilia scenderà in campo la stessa formazione vista contro Verona e Atalanta, con Leao sempre come protagonista assoluto.