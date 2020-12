CorSport - Massaro: "Questo Milan diverte. Ibra? C'è grande rispetto nei suoi confronti. E i giovani..."

Intervistato dal Corriere dello Sport, Daniele Massaro ha parlato così del Milan: “Il Milan mi diverte, c’è uno spirito di gruppo che prima non c’era”.

Sul progetto giovani: "E’ la squadra più giovane del campionato. Il fondo ha preso dei manager importanti per riportare il club in alto, e secondo me non è solo una questione di business ma si sta innamorando del Milan. E farà di tutto per riportare la squadra al top”.



Su Ibra: “E’ stato fondamentale, ha aiutato lo spogliatoio e la società a far integrare i compagni, facendogli capire la mentalità vincente del Milan. In più sta facendo cose eccezionali come atleta. Vedo la personalità di Ibra con i giovani ed è ammirevole. Anche io a Firenze quando avevo 20 anni avrei fatto di tutto per Antognoni e Graziani, mi sarei sacrificato per loro. C’è grande rispetto nei confronti di Zlatan”.