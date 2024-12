CorSport - Milan, contatto con Sarri alla vigilia di Natale: il retroscena

Sergio Conceiçao è da ieri il nuovo allenatore del Milan dopo l'addio di Paulo Fonseca, esonerato dopo il pari contro la Roma. Il portoghese, che attualmente era senza squadra dopo l'addio al Porto in estate, non è stato però l'unico tecnico con cui ha parlato il club di via Aldo Rossi: come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, il 24 dicembre c'è stato un contatto tra la dirigenza rossonera e Maurizio Sarri, il quale però ha rifiutato l'offerta del Diavolo (contratto di sei mesi più opzione fino al 2026).