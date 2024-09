CorSport - Milan, il derby di Fonseca con le valigie e con l'ombra di Sarri

vedi letture

Un moto d'orgoglio rossonero! Il derby di domani sera sarà l’ultima spiaggia per Paulo Fonseca, attuale allenatore del Milan. Il portoghese dovrà dimostrare di avere dalla sua parte il gruppo e sfoderare una prestazione di ottimo livello nel derby contro l'Inter se vuole davvero riuscire a salvare la panchina, a soli 2 mesi dal suo arrivo.

I risultati non stanno arrivando né in campionato né in Champions League, ma è l’atteggiamento della squadra che manda Fonseca sul banco degli imputati. L'ex Roma a rischio esonero e il Milan non resta a guardare. Sono cominciati colloqui telefonici con agenti e intermediari che stanno proponendo i loro candidati. Secondo il Corriere dello Sport, si allunga l'ombra di Maurizio Sarri (che piace anche alla Fiorentina) sulla panchina dell'allenatore lusitano. Contatti anche con Terzic, in lista Tudor e Allegri (con il quale non ci sono stati contatti).