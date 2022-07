CorSport - Milan-Tanganga, i rossoneri fanno sul serio

MilanNews.it

Non solo trequarti e centrocampo, il Milan sta cercando un difensore in grado di poter dare il cambio a Kalulu e Tomori. Vista l'incertezza sulla condizione fisica di Kjaer, la dirigenza rossonera sta lavorando su Japhet Tanganga del Tottenham. Come scrive il Corriere dello Sport, Maldini e Massara hanno avuto nuovi contatti nelle ultime ore con il club inglese. Con l'inizio della nuova settimana, quindi, potrebbe partire la trattativa per portare Tanganga - in prestito - a Milano.