CorSport - Pioli all’ultima scelta decisiva: Leao o Rebic davanti

"Pioli all’ultima scelta decisiva: Leao o Rebic davanti", titola il Corriere dello Sport in vista del big match in programma domani sera a Bergamo. "Il tecnico davanti al ballottaggio più delicato", scrive il quotidiano romano analizzando la formazione che potrebbe scendere in campo contro l'Atalanta. L'unico dubbio sembra essere proprio in attacco.