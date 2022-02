CorSport - Pioli chiede risposte al suo Milan dopo gli ultimi risultati

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Analisi video e discorso alla squadra, con toni sereni: così Stefano Pioli, come riporta il Corriere dello Sport, sta provando a scavare a fondo nelle problematiche del suo Milan, che da un po’ di tempo si è inceppato ottenendo risultati deludenti contro squadre in lotta per la salvezza. L’allenatore rossonero è già proiettato al derby contro l’Inter, una partita che psicologicamente il Milan non può dopo due pareggi di fila. Ciò che chiede Pioli è una risposta concreta in seguito a due prestazioni deludenti con Salernitana e Udinese.