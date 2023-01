CorSport - Rinnovo Bennacer: rimane la clausola da 50 milioni. Decisivo il cambio agente

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan e Bennacer hanno trovato l'accordo per il rinnovo fino al 30 giugno 2027. Ad inizio settimana la firma sul contratto da parte del giocatore, a cui verrà ritoccato lo stipendio, passando da 1,5 a 4 milioni di euro a stagione. Per l'algerino rimane comunque la clausola rescissoria da 50 milioni, valida solo per l'estero e solo nella prima parte di mercato estivo. Fondamentale anche il cambio agente, servito per trovare la quadra definitiva.