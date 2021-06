CorSport - Roma, offerta ufficiale per Belotti: 20 milioni

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna riporta dell'offerta ufficiale della Roma al Torino di 20 milioni tra bonus facili e fisso dopo che il Gallo non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. All'inizio la richiesta di Cairo era di 30 milioni di euro, ma ad un anno dalla scadenza tutto ha perso significato, anche la clausola da 100 milioni. I giallorossi offrirebbero 3 milioni più bonus al giocatore fino al 2025, mentre in granata ne percepisce 2. Potrebbe davvero essere arrivato il momento per partire e lasciare il Torino.