CorSport su Hernandez: “Chiamatelo pure super Theo”

Chiamatelo pure super Theo. Il terzino sinistro del Milan, autore di una doppietta decisiva nell’ultimo impegno di campionato contro il Parma che ha permesso ai rossoneri di strappare un punto al novantesimo, continua ad essere uno dei giocatori più determinanti della squadra di Stefano Pioli – scrive il Corriere dello Sport -. Il francese non solo sta mantenendo gli stessi ritmi dell’anno scorso in zona gol, ma è cresciuto pure tatticamente, dando sempre più attenzione alla fase difensiva. Uno step ulteriore per diventare uno dei terzini più forti nel campionato italiano.

E’ cresciuto con il mito di Maldini e proprio ieri il dirigente milanista è stato votato da France Football come miglior terzino sinistro della storia del calcio, un bellissimo riconoscimento per l’ex capitano rossonero, colui che decise di puntare su Hernandez nell’estate 2019 strappandolo al Real Madrid per 20 milioni di euro.