CorSport - Super Diaz: il Milan pensa già al suo riscatto

Il Milan è ovviamente soddisfatto del rendimento offerto da Brahim Diaz in questa primissima parte di stagione. Lo spagnolo è stato prelevato la scorsa estate dal Real Madrid in prestito biennale: come riporta il Corriere dello Sport, l’intenzione dei dirigenti rossoneri, già ad oggi, è quella di riscattarlo, poi sarà il club di Florentino Perez ad avere l’ultima parola, forte di un contro-riscatto inserito nell’accordo tra le parti. Se ne riparlerà più avanti, ma a Milanello c’è grande entusiasmo per come Brahim sia vivendo la sua seconda avventura in rossonero.