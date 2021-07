CorSport - Tonali-Bennacer coppia centrale in attesa di Kessie: Pobega può partire in prestito

Con Franck Kessié impegnato alle Olimpiadi, Stefano Pioli sta testando la coppia formata da Tonali e Bennacer. Saranno loro i centrocampisti titolari in questo pre-campionato in attesa del ritorno del calciatore ivoriano. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Tommaso Pobega potrebbe partire in prestito.