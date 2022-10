CorSport: "Valeri stop dopo Fiorentina-Inter: tornerà nel 2023"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Valeri stop dopo Fiorentina-Inter: tornerà nel 2023" scrive il Corriere dello Sport. Non si placano le polemiche dopo la direzione di gara di Paolo Valeri in Fiorentina-Inter: il mancato rosso a Dimarco potrebbe costare caro all'arbitro, che dovrebbe avere un turno di stop. Questo però significa che Valeri tornerà ad arbitrare in Serie A solo nel 2023. Infatti, era già in programma, secondo il quotidiano "l’impiego di Valeri al Var per la 13ª giornata (4-6 novembre) e per il successivo turno infrasettimanale (8-10 novembre) che arriva a ridosso della sua partenza per il Qatar. Valeri sarà impegnato al Var in Lispia-Real (arbitro Orsato): oggi partirà per Nyon".