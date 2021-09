CorSport - Verso Milan-Lazio: Messias spera di fare progressi entro domenica

Ieri Messias, ultimo acquisto del mercato estivo del Milan, ha svolto lavoro personalizzato sui campi di Milanello. Come riporta il Corriere dello Sport, forse non è ancora il momento dell’esordio per il brasiliano, il quale spera comunque di fare progressi entro domenica, giorno in cui i rossoneri ospiteranno a San Siro la Lazio di Sarri.