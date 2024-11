Corvino spara alto per Dorgu: richiesta da 40-50 milioni

Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla situazione relativa a Patrick Dorgu, il gioiello più prezioso messo in vetrina dal Lecce in queste ultime settimane a dispetto di una stagione che non ha ancora svoltato nella giusta direzione: il giocatore è stato utilizzato sia a centrocampo che in difesa dall'ex tecnico Gotti, vedremo cosa farà Giampaolo. A Lecce sono certi di fare la plusvalenza più alta di sempre dell'era Corvino. Poteva andare al Tottenham e al Chelsea l'anno scorso e il Lecce potrebbe venderlo a 40-50 milioni di euro, che è attualmente la sua valutazione.

Nei mesi scorsi Dorgu è stato accostato anche al Milan anche se la squadra che sembra maggiormente interessata al momento sembra essere il Napoli. In questo primo scorcio di stagione, non positivo per i salentini, ha giocato 13 partite tra campionato e Coppa Italia e ha segnato ben 2 gol.