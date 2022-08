Cosa manca al Milan - Il mercato è partito in ritardo ma si è acceso. Ora centrale e mediano

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il mercato dei campioni d'Italia, causa rallentamenti imposti dalla cessione della società ora passata nelle mani di Cardinale, è iniziato con ritardo rispetto alla concorrenza ma si è già incendiato ed è pronto a farlo ancora. Dopo due beffe (Botman e Renato Sanches) che hanno parzialmente oscurato il colpo Origi, è arrivato l'acquisto da novanta, quel De Ketelaere sul quale i tifosi rossoneri sono già pronti a scommettere. Rimane ancora qualche buco da riempire.

COSA MANCA - Il più evidente è a centrocampo, dove perso Kessie e sfumato Renato Sanches c'è una vera e propria impellenza che si chiama rinforzo in mediana. Un'idea conduceva a Frattesi, che però rischia di essere troppo caro, un'altra più hipster a Onyedika del Midtjylland. Serve anche un difensore centrale in più, possibilmente cresciuto nel vivaio di un club italiano. Un'aggiunta extra potrebbe essere anche l'esterno di piede mancino, ma con il riscatto di Messias e il possibile adattamento di De Ketelaere, rischia di essere semplicemente un surplus.

TRASFERIMENTI UFFICIALI

ACQUISTI

Charles De Ketelaere (A) (Club Brugge) DEF

Junior Messias (A) (Crotone) DEF

Alessandro Florenzi (C) (Roma) DEF

Yacine Adli (C) (Bordeaux) FP

Divock Origi (A) (Liverpool) SVI

CESSIONI

Nikolaos Michelis (D) (Mirandés) SVI

Marco Brescianini (C) (Cosenza) PRE

Luca Stanga (D) (Lecco) DEF

Filippo Tolomello (C) (Monterosi) SVI

Daniel Maldini (A) (Spezia) PRE

Leroy Abanda (D) (Seraing) SVI

Sabino Signorile (A) (Audace Cerignola) DEF

Alessandro Plizzari (P) (Pescara) DEF

Luan Capanni (A) (Estrela Amadora) PRE

Marco Frigerio (C) (Foggia) DEF

Riccardo Tonin (A) (Foggia) DEF

Mattia Caldara (D) (Spezia) PRE

Gabriele Bellodi (D) (Olbia) PRE

Riccardo Oddi (D) (Fiorenzuola) DEF

Marco Nasti (A) (Cosenza) PRE

Frank Tsadjout (A) (Cremonese) DEF

Samuel Castillejo (A) (Valencia) DEF

Alessio Romagnoli (D) (Lazio) SVI

Léo Duarte (D) (Basaksehir) DEF

Lorenzo Colombo (A) (Lecce) PRE

Franck Kessié (C) (Barcelona) SVI

Marco Bosisio (D) (Bari) SVI