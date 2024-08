Cosa prevede la policy maternità prevista dal Milan. Primo club al mondo

Una prima volta per il calcio europeo: il Club rossonero garantirà il rinnovo automatico alle calciatrici in caso di gravidanza sviluppata nella stagione della scadenza contrattuale

Come primo Club all'interno dell'élite del calcio europeo, AC Milan presenta un'innovativa policy per la maternità delle sue tesserate, garantendo loro, in maniera formale, una serie di tutele durante la gravidanza e la prima infanzia dei figli, che vanno oltre la normativa vigente.

Secondo il 2017 FIFPRO Global Employment Report, studio globale sulle condizioni di lavoro nel mondo del calcio femminile, solo il 2% delle calciatrici intervistate in quattro continenti aveva figli e il 47% affermava che avrebbe lasciato il calcio per poter iniziare una famiglia. Attraverso questa policy, AC Milan intende supportare le calciatrici e le professioniste degli staff tecnici rossoneri nel proprio percorso di vita, non soltanto professionale, creando un ambiente favorevole per prendere importanti decisioni personali. In particolare, in aggiunta a ogni tutela già prevista dalla corrente legislazione, il Club garantirà anche:

- Il rinnovo automatico con prolungamento di un anno del contratto alle medesime condizioni economiche per le tesserate, in caso di scadenza contrattuale nella stagione sportiva in cui la gravidanza è iniziata

- Assistenza per la cura dei figli nelle ore in cui l'atleta è impegnata nell'attività sportiva e supporto per voli, alloggi e altre spese di viaggio per i figli della tesserata che ha condotto la gravidanza o è responsabile unico del minore, insieme a un accompagnatore.

Le calciatrici rossonere potranno inoltre continuare a beneficiare di tutele in ambito di protezione nel corso della gravidanza, remunerazione obbligatoria e rientro in attività, come prestabilito dalla normativa corrente, e in particolare da linee guida FIFA, accordi collettivi AIC e regolamento interno del Club. AC Milan mette inoltre a disposizione delle calciatrici i suoi professionisti e le sue professioniste – delle aree psicopedagogica, fisioterapica e nutrizionale – e si riserva la possibilità di coinvolgere in questo percorso figure specialistiche esterne all'organizzazione.