Cosa serve al Milan per qualificarsi alle semifinali di Europa League

Dopo la sconfitta per 0-1 dell'andata a San Siro, il Milan dovrà per forza di cose vincere all'Olimpico per qualificarsi alle semifinali di Europa League; in caso di vittoria con un gol di scarto (con qualsiasi risultato) si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori, mentre da due gol di scarto in poi il Milan si qualificherebbe direttamente al prossimo turno. Con tutti gli altri risulfati passa la Roma, che, dunque, ha due risultati su tre.

Questo il tabellino di Milan-Roma di Europa League:

MILAN-ROMA 0-1

Marcatori: 17’ Mancini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer (dal 59’ Adli), Reijnders; Pulisic (dal 78’ Chukwueze), Loftus-Cheek, Leão (dal 78’ Okafor); Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Terracciano, Musah, Zeroli, Jović. All.: Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Çelik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (dal 89’ Bove), Pellegrini (dal 89’ Aouar); Dybala (dal 80’ Abraham), Lukaku (dal 90’+2 Llorente), El Shaarawy. A disp.: Boer, Rui Patrício; Angeliño, Karsdorp, , Sanches, Zalewski, Baldanzi, João Costa. All.: De Rossi.

Arbitro: Turpin (FRA).

Ammoniti: 17’ Pioli, 33’ Pulisic, 38’ Cristante, 63’ Adli, 73’ Loftus-Cheek.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.