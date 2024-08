Cosa sta provando a fare la Roma prendendo Saelemaekers e Koné e cedendo Abraham e Bove

La Roma allenata da Daniele De Rossi è grande protagonista di questi ultimi due giorni di calciomercato. Il club giallorosso è ai dettagli per lo scambio Abraham-Saelemaekers col Milan: i due club stanno discutendo del conguaglio economico a favore della società capitolina che dovrebbe attestarsi tra i cinque e i sette milioni di euro per poi ufficializzare lo scambio. Il club giallorosso sta poi definendo anche la cessione del centrocampista Edoardo Bove: il calciatore questa mattina ha svuotato il suo armadietto a Trigoria perché in procinto di trasferirsi all'estero. ln questo momento, il club più vicino all'acquisizione del suo cartellino è l'Eintracht Francoforte.

Con i soldi derivanti dallo scambio col Milan e dalla cessione di Bove la Roma vuole infine consegnare un ulteriore centrocampista a Daniele De Rossi: si tratta di Manu Koné, centrocampista classe 2001 in uscita dal Borussia Mönchengladbach. Ventitré anni, il calciatore ivoriano che piace anche al Milan ha una valutazione di mercato di quindici milioni di euro.

Ieri intanto è sbarcato nella Capitale Kevin Danso, classe '98 che la scorsa estate fu a un passo dal Napoli e nelle scorse settimane è stato trattato anche dall'Atalanta. La trattativa col Lens è stata chiusa per 25 milioni di euro bonus inclusi: manca solo il comunicato ufficiale.