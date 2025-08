Così come la Serie A, anche la Serie B giocherà durante le vacanze natalizie

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - E' stato svelato a Mantova il calendario 2025/26 del campionato di serie B, che comincerà nel fine settimana del 22-23 agosto e si concluderà il 10 maggio. Nella cerimonia svoltasi a Palazzo Te, il presidente della Lega serie B, Paolo Bedin, ha ricordato che "anche nella sua 94/a edizione, la serie B porta con sé tre valori: equilibrio, imprevedibilità e il forte legame che c'è tra le squadre e le città. Vogliamo valorizzare i giovani, è una missione che ci dà un ruolo nella filiera calcistica italiana". Nella prima giornata di campionato, tra le retrocesse dalla serie A, il Monza riceverà il Mantova, il Venezia ospiterà il Bari e anche l'Empoli giocherà in casa, contro una delle neopromosse, il Padova. Virtus Entella, Pescara e Avellino, le altre tre salita dalla serie C, giocheranno rispettivamente in casa con la Juve Stabia e il Cesena e in trasferta a Frosinone. Questo il programma della prima giornata: Catanzaro-Sudtirol; Empoli-Padova; Frosinone-Avellino; Monza-Mantova; Palermo-Reggiana; Pescara-Cesena; Sampdoria-Modena; Spezia-Carrarese; Venezia-Bari; Virtus Entella-Juve Stabia. Come nelle precedenti edizioni, anche in questo caso il calendario è asimmetrico, con il girone di ritorno non speculare a quello di andata. Saranno quattro le soste nel corso della stagione, uguali a quelle della serie A, in concomitanza con gli impegni delle nazionali: 6-7 settembre, 11-12 ottobre, 15-16 novembre, 28-29 marzo. Confermato il Boxing Day del 26 dicembre, la pausa invernale comincerà il 27 dicembre e si concluderà il 9 gennaio.

Ci saranno anche cinque turni infrasettimanali, tutti di martedì: 30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 marzo e 17 marzo. Anche quest'anno, tutte le partite della Serie B saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma Dazn. Inoltre, la nuova stagione sarà visibile anche nei locali pubblici, come bar e ristoranti, grazie a 'Dazn For Business', il primo servizio di streaming sportivo di Dazn dedicato al mondo business. Il servizio include l'offerta multisport, con i canali Eurosport 1 e 2 e, grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, il Roland Garros e gli Australian Open, il Tour e il Giro d'Italia, le Olimpiadi di Milano Cortina e molto altro. Protagonista anche il volley, con i migliori match di SuperLega e Serie A1 donne, le coppe europee e i Mondiali. Inoltre, l' Nfl, gli Europei di basket maschili 2025 e la grande boxe. (ANSA).