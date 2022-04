Cosmi: "Leao è fortissimo ma è impensabile che abbia fatto solo 8 gol quest'anno"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Serse Cosmi, intervenuto a SkySport24 nel pomeriggio di mercoledì, ha parlato così dell'attaccante del Milan Rafael Leao: "Leao è un grandissimo giocatore, non ha bisogno di tanto per poter saltare l’uomo se non l’accelerazione a cui unisce qualità tecnica. Può e deve fare di più in termini realizzativi: impensabile che sia solo a 8 gol in questo campionato, ne può fare di più."