Cosmi su Messias: "Non è Kakà, ma segna gol importanti e decisivi"

Serse Cosmi, negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Junior Messias, calciatore del Milan ed ex giocatore proprio di Cosmi ai tempi del Crotone: "Messias ha nel dna una caratteristica: fa i gol importanti e decisivi. Non è Kakà e chi se lo aspettava così, ha fatto un errore a pensarlo. Però Junior fa i gol importanti e vedrete che Pioli non si priverà di lui in queste partite. Un giocatore che non si credeva proponibile per certi livelli e invece pensate che Crotone, che retrocede due volte in due stagioni, aveva un giocatore che si gioca lo scudetto".