Cosport - Stallo Calabria: per il capitano del Milan non c'è ancora accordo sul rinnovo

Secondo il Corriere dello Sport, Davide Calabria rischia di essere il terzo giocatore a concludere la sua esperienza al Milan con la fascia al braccio dopo Gianluigi Donnarumma nel 2021 ed Alessio Romagnoli l'anno seguente.

La situazione è piuttosto bloccata, ed i fischi assordanti di San Siro sabato sera ne sono in parte la dimostrazione. Il contratto in scadenza nel 2025 si è aggiunto alle recenti frizioni con la tifoseria milanista, che non sembrerebbe tollerare questo tiro e molla che starebbe avvenendo fra il Milan e Calabria, che starebbero comunque lavorando per trovare un accordo e sbloccare la questione.

L'arrivo quest'estate di Emerson Royal, però, allontanerebbe ancora di più dalla titolarità il capitano del Milan, che stando a Il Corriere dello Sport, potrebbe a sorpresa essere accompagnato alla porta dal club rossonero la prossima estate.