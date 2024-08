Costacurta: "Camarda ha davanti un'evoluzione che durerà anni. A vederlo ora il futuro è roseo"

L'ex difensore rossonero Alessandro "Billy" Costacurta è stato intervistato sulle colonne di SportWeek nel corso dell'ultimo weekend e ha parlato, tra le altre cose, anche del giovanissimo talento del Milan Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che ha firmato in luglio il suo primo contratto di professionista ad appena 16 anni e che adesso si sta godendo il suo primo precampionato con la prima squadra negli Stati Uniti prima di una stagione che lo vedrà protagonista con il Milan Futuro in Serie C.

Le parole di Costacurta su Camarda: “Francesco Camarda è talmente giovane da avere davanti un’evoluzione che durerà anni. E un’evoluzione, per sua natura, è imprevedibile: può condurre a un miglioramento, ma può anche, al suo compimento, non far registrare progressi, lasciandoti così com’eri, o, addirittura, portare a un peggioramento. A vedere Camarda adesso, come gioca con avversari più grandi di lui di due o tre anni, il pensiero è che veramente possa avere un futuro roseo“.